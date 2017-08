Veltman: ‘Wat zich daar afspeelt, dat is tussen hem en Ajax’

Ajax ging donderdagavond in de eerste ontmoeting met Rosenborg BK met 0-1 onderuit. Joël Veltman vertolkte een ongelukkige rol bij het enige doelpunt van de wedstrijd, maar stelde na afloop dat Ajax zelf al eerder toe had moeten slaan.

“Waardoor het niet lukt? Omdat we niet scoren. De tegenstander krijgt dan altijd wel een paar kansen. Nu kregen ze ze laat in de wedstrijd en als-ie dan valt, dan wordt het lastig. Anders sta je in de eerste helft al met 2-0 voor”, zei de rechtsback annex aanvoerder voor de camera van Ziggo Sport.

Of de afwezigheid van Davinson Sánchez een van de redenen was voor de nederlaag, kon Veltman niet bevestigen: “Wat zich daar afspeelt, dat is tussen hem en Ajax. Wij moeten gewoon de 1-0 maken en dat wordt het veel makkelijker. Zij zouden dan moeten komen en dan wordt het spel voor ons ook weer makkelijker.”