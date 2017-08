Overmars komt met verklaring: ‘Er is maar één club voor hem’

Marc Overmars heeft een verklaring gegeven over de situatie van Davinson Sánchez. De verdediger ontbreekt donderdag in het duel met Rosenborg BK, omdat een transfer ophanden is. Hoewel de Colombiaan aan Tottenham Hotspur en Real Madrid wordt gelinkt, verzekert Overmars bij Ziggo Sport dat er slechts één club in de markt is. Namen noemt hij niet.

De directeur voetbalzaken geeft aan dat Ajax nog in gesprek is met de betreffende partij. Volgens Engelse media gaat het om Tottenham Hotspur, dat in grote lijnen akkoord zou zijn met Ajax over een bedrag van 31 plus 15 miljoen euro. Het en der werd zelfs gesuggereerd dat Sánchez al in Londen is voor de medische keuring, maar dat klopt niet. "De stand van zaken is dat we nog in gesprek zijn. Er is geen definitief ja of nee. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om de prijs", beaamt Overmars.

"Je leest zoveel", vertelt de beleidsbepaler over de verhalen uit Engeland. "Hij zit hier honderd meter vandaan in een hotel, dus hij is niet in Londen voor de medische keuring. Maar de trainer (Marcel Keizer, red.) wil wel spelers hebben die honderd procent gemotiveerd zijn en de wedstrijd willen winnen. Sánchez kan of wil dat niet opbrengen. Daarom zit hij er niet bij." Woensdag maakt hij nog wel deel uit van de groep. "Maar in 24 uur kan heel veel veranderen", geeft Overmars aan.

"Het is in overleg gegaan, maar ik kan richting jullie niet alles uitleggen wat er intern is besproken. Ik kan je verzekeren dat wij heel graag willen dat hij wel speelt. Of er meer kapers op de kust zijn? Nee, geen andere. Er is maar één club waar we mee onderhandelen", laat Overmars verder weten. Hij voegt toe dat er ook binnen enkele uren veel kan veranderen. Het valt dus niet te voorspellen of en op welke termijn de transfer van Sánchez beslag krijgt.

Het liefst ziet Ajax geen spelers vertrekken, zo laat de directeur doorschemeren. Hij insinueert echter dat Ajax soms machteloos staat. "We willen graag een team bouwen zoals het team waarmee we de Europa League-finale haalden. Dat is natuurlijk onze eerste ambitie. Het geld komt op twee. Maar het is niet gemakkelijk om als Nederlandse club die jongens binnenboord te houden met het geweld van Engelse of andere clubs."