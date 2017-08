‘Ik schat de kansen op 75 om 25 procent, Ajax heeft slimmere spelers’

Voor Ajax staat donderdagavond de eerste wedstrijd tegen Rosenborg op het programma. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League en volgens André Bergdølmo hebben de Amsterdammers de beste papieren om dat voor elkaar te krijgen.

“Ik schat de kansen op 75 om 25 procent. Ajax heeft slimmere spelers. Bij Rosenborg is de aanvoerder Michael Jensen de sleutelspeler. Hij is vergeleken met de rest van de ploeg echt van een ander niveau en maakt aan de bal altijd de juiste keuze”, zegt de Noor in gesprek met Ajax Life. Bergdølmo stond tussen 2000 en 2003 onder contract bij Ajax en werd door de Amsterdammers overgenomen van Rosenborg.

“Nicklas Bendtner heeft in de spits nog steeds kwaliteit, maar ik vind hem over de top. Ik ben meer gecharmeerd van Matthiás Vilhjálmsson, een IJslander. Hij is gevaarlijker, maar begint meestal op de bank”, analyseert Bergdølmo de ploeg van Rosenborg. Hij is wel te spreken over trainer Kare Ingebrigtsen. “Hij kent de club door en door en dat is een voordeel. Hij wil nu graag aanvallend spelen, maar de ploeg is vooral defensief sterk. Ik verwacht dat ze zowel uit als thuis op de counter gaan spelen.”