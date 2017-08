‘Kans dat gesprekken over Sánchez worden afgekapt, is vele malen groter’

Davinson Sánchez zit in de wedstrijdselectie van Ajax voor het eerste Europa League-duel met Rosenborg BK. Daar kan echter nog van alles tussenkomen, zo weet ook Marcel Keizer. De centrale verdediger van de Amsterdammers geniet interesse van Tottenham Hotspur, dat in Ajax echter geen makkelijke onderhandelingspartner kent.

Volgens de donderdageditie van De Telegraaf zijn Ajax en Tottenham woensdag geen millimeter nader tot elkaar gekomen. De Amsterdammers verlangen vijftig miljoen euro voor de verdediger, voor wie de de Premier League-club maximaal veertig miljoen wil betalen. De komende uren kan de deal theoretisch alsnog in een stroomversnelling komen, maar volgens het dagblad is de kans dat de onderhandelingen (al dan niet tijdelijk) worden afgekapt 'vele malen groter'.

Keizer vond niet dat Sánchez zijn medespelers tegen Heracles Almelo in de steek liet. "Ik verwijt hem niks, nee", zo verzekerde de oefenmeester in aanloop naar het eerste duel met Rosenborg BK. "Ik kan me wel voorstellen in welke situatie hij zit. De spelersgroep en technische staf vinden Davinson een prima speler en we hopen dat hij blijft."