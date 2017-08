Asensio laat Zidane wéér genieten: ‘Er zal gedoe zijn rondom Asensio’

Marco Asensio heeft een belangrijk aandeel gehad in de winst van de Spaanse Super Cup door Real Madrid. De middenvelder zette afgelopen zondag in extremis de 1-3 tegen Barcelona op het scorebord, via een schitterende knal in de kruising. Asensio trof in de return (2-0) al na vier minuten raak. Hij kreeg de bal op zo'n dertig meter van het doel en zag hoe zijn uithaal achter de verbouwereerde Marc-André ter Stegen plofte.

"Niet alleen Asensio doet geweldige dingen", zo benadrukte Zinédine Zidane na afloop. "De selectie wil blijven winnen. Ik geniet van de ontwikkelingen. Ik houd van voetbal. Als zo´n goal gemaakt wordt, geniet iedereen. Ik ook." Aan Zidane de taak om het sterkst mogelijke elftal binnen de lijnen te brengen. Ofschoon zijn kwaliteiten buiten kijf staan, was Asensio afgelopen seizoen niet van een basisplaats verzekerd.

"Er zal gedoe zijn rondom Asensio", zo blikte Zidane vooruit op de opstellingen van de komende maanden. "Maar niet alleen met Asensio. Iedereen steekt in goede vorm en iedereen grijpt zijn kans met beide handen aan. Ik heb een spectaculaire selectie. We merken zelf niet wanneer een bepaalde speler op de bank blijft. Isco speelde een geweldige wedstrijd in Barcelona. En ja, het is hard om dan weer op de bank te moeten zitten. Het seizoen is echter lang, meer dan 65 wedstrijden."

"Als je drie of vier veranderingen doorvoert en de dynamiek van het elftal verandert niet, dan heb je een reden om tevreden te zijn." Zidane vindt niet dat Real Madrid de torenhoge favoriet voor de landstitel is. "Nee. En dat zeg ik niet om ons in te dekken", zo benadrukte de Fransman. "Het is een lange en moeilijke weg. De landstitel zal gewonnen moeten worden en deze prijs zal net als afgelopen seizoen pas in de slotfase worden uitgedeeld. Dat weten we."