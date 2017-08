Labyad: ‘Hij heeft ons duidelijk gemaakt hoe we in Europa moeten spelen’

FC Utrecht wist het eerste duel in de laatste voorronde van de Europa League met Zenit Sint-Petersburg woensdagavond met 1-0 te winnen. De Domstedelingen verschaften zichzelf zo een uitstekende uitgangspositie met het oog op de return van volgende week in Rusland. Toch overheerste na afloop het gevoel bij Utrecht dat de ploeg zichzelf tekort deed door niet al verder afstand te nemen van Zenit.

"1-0 tegen Zenit is natuurlijk een fantastisch resultaat, alleen is het jammer dat het bij die ene treffer is gebleven", vertelde doelpuntenmaker Zakaria Labyad voor de camera van FOX Sports. De creatieveling zag Utrecht voldoende kansen creëren in de eigen Galgenwaard. "Als je kijkt naar de mogelijkheden die we hebben gehad, hadden we veel meer moeten scoren."

Het aandeel van Erik ten Hag in het Europese succes van Utrecht mag volgens Labyad niet onderschat worden. "Hij heeft ons duidelijk gemaakt hoe we in Europa moeten spelen", zei hij over zijn trainer. "Veel jongens, waaronder ik, hebben natuurlijk al wat Europese wedstrijden achter hun naam staan. We proberen dat over te brengen op de rest van de groep. Je ziet dat dat werkt."

Het veldoverwicht dat Utrecht genoot heeft Cyriel Dessers verbaasd. "We hebben volledig verdiend gewonnen. Nu moeten we onszelf volgende week belonen", vertelde de Belgische aanvalsleider van Utrecht, die zelf enkele goede kansen om zeep hielp. "Ik had er eigenlijk wel minimaal eentje moeten maken. Dit is echter een prima eerste stap richting volgende week."