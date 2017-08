Fiorentina maakt komst van zoon Simeone voor achttien miljoen officieel

Giovanni Simeone mag zich speler van Fiorentina noemen. De club uit Florence maakt woensdagavond via de officiële kanalen de komst van de aanvaller van Genoa bekend. Met de transfer van de 22-jarige Argentijn, een zoon van Diego Simeone, is naar verluidt een totaalbedrag van achttien miljoen euro gemoeid.

Simeone verliet dinsdag al het trainingskamp van Genoa en werd in de avonduren in Florence gesignaleerd. De aanvaller onderging woensdagmorgen een medische keuring en zette enkele uren later zijn handtekening onder een contract tot medio 2022. Genoa ontvangt een bedrag van vijftien miljoen euro en kan in de toekomst mogelijk nog drie miljoen euro tegemoetzien, afhankelijk van sportieve prestaties.

De in Madrid geboren Simeone won met River Plate een landstitel, de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana en de Recopa Sudamericana. In zijn eerste seizoen in dienst van Genoa was de aanvaller goed voor 13 treffers in 36 duels.