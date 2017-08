Southampton maakt statement over Van Dijk: ‘Het is niet persoonlijk’

Virgil van Dijk wil Southampton dolgraag verlaten en het hogerop proberen. De verdediger annex Oranje-international heeft reeds een transferverzoek ingediend bij the Saints, maar de club is geenszins van plan om de 26-jarige verdediger te laten gaan, zegt voorzitter Ralph Krueger.

Van Dijk staat in de belangstelling van naar verluidt Chelsea, Liverpool en Manchester City, maar Krueger zegt dat een vertrek van de Nederlander niet aan de orde is. "Virgil is niet te koop deze transferwindow", zegt de voorzitter in gesprek met Press Association. "Het is niet persoonlijk en het draait niet om hem als persoon."

"Het gaat om het grote, totale plaatje. We slaan met Southampton een nieuwe weg in. Wanneer we een speler willen behouden, is hij niet te koop. Dat hebben we vaker gezegd. Mauricio Pellegrino (manager, red.) gaat fantastisch om met de situatie rond Van Dijk. Het heeft het team niet verstoord. Het heeft niet geleid tot een verlies aan focus bij de spelers."

"Natuurlijk zal iedereen Virgil weer met open armen ontvangen wanneer hij weer terugkomt." Momenteel traint Van Dijk individueel, maar Krueger zegt dat, wanneer alle transferperikelen voorbij zijn, de Nederlander gewoon weer kan aansluiten bij de groep. "Pellegrino is een fantastische leider en hij communiceert goed met Virgil", besluit Krueger.