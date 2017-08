Ajax bevestigt transfer: ‘De club liet weten hoge verwachtingen te hebben’

Dennis Johnsen is officieel speler van Ajax. Vorige week maakte sc Heerenveen al melding van de deal en woensdagmiddag doen de Amsterdammers hetzelfde. De negentienjarige Johnsen heeft de medische keuring met succes doorlopen en tekende een vierjarig contract bij Ajax.

Omrop Fryslân meldde vrijdag dat de recordkampioen van Nederland een bedrag van twee miljoen euro betaalt, maar volgens Heerenveen ligt dat hoger. De buitenspeler is zelf vooral blij dat zijn transfer rond is. "Ik ben ontzettend blij met mijn contract bij Ajax en kan niet wachten om te beginnen met trainen. Ajax liet weten hoge verwachtingen van mij te hebben en die ga ik natuurlijk proberen waar te maken."

Van klein naar groot! Ajax bevestigt de komst van Dennis Johnsen. De negentienjarige aanvaller komt over van sc Heerenveen en tekende woensdag voor vier seizoenen. #ajax #scheerenveen #johnsen #eredivisie Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 16 Aug 2017 om 6:58 PDT

Het vertrek van Johnsen betekent een groot verlies voor Heerenveen, aangezien de club veel potentie zag in de Noorse buitenspeler. Daarbij is ook de verwachting dat de Eredivisionist spoedig afscheid gaat nemen van Sam Larsson. Johnsen werd naar verluidt gezien als ideale vervanger van Larsson, mocht de spelmaker Friesland inderdaad verlaten.

De Noor, die in 2015 overkwam van Rosenborg BK en een contract tot medio 2018 had, liet in de voorbereiding namelijk een goede indruk achter bij trainer Jurgen Streppel. Johnsen wachtte nog op zijn officiële debuut voor Heerenveen, maar dat leek een kwestie van tijd. Nu lijkt hij in het shirt van Ajax of Jong Ajax te gaan debuteren in het betaald voetbal. Hij is na Klaas-Jan Huntelaar, Kostas Lamprou, Benjamin van Leer en Luis Manuel Orejuela de vijfde zomeraanwinst.