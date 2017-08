Stoke City verrast met aantrekken Jesé en doet zaken met Newcastle

Stoke City heeft woensdagochtend twee transfers aangekondigd. De Premier League-club versterkt zich voor een seizoen op huurbasis met Jesé Rodríguez van Paris Saint-Germain, terwijl aanvaller Joselu de overstap maakt naar Newcastle United. Dat meldt de werkgever van Bruno Martins Indi, Erik Pieters en Ibrahim Afellay via de officiële kanalen. In het huurcontract met Rodríguez is geen optie tot koop opgenomen.

Rodríguez doorliep woensdagochtend met succes de medische keuring. Hij wordt na Darren Fletcher, Kurt Zouma, Eric-Maxim Choupou-Moting, Bruno Martins Indi en Josh Tymon de zesde zomeraanwinst voor trainer Mark Hughes. Jesé maakte vorig jaar voor 25 miljoen euro de overstap van Real Madrid naar Parijs, maar wist geen indruk te maken bij PSG. Hij kwam tot slechts één doelpunt in negen competitieduels en werd het afgelopen halfjaar gestald bij Las Palmas, waarvoor de Spanjaard zestien keer in actie kwam en drie keer scoorde.

Rodríguez droeg tussen 2011 en 2016 het shirt van Real Madrid en maakte 18 doelpunten in 63 wedstrijden.Tony Scholes, de algemeen directeur van Stoke, is dan ook nog altijd overtuigd van zijn kwaliteiten. "Jesé was een begeerde speler vanaf het moment dat PSG bekendmaakte dat hij uitgeleend mocht worden. We zijn erg blij met zijn keuze voor ons. Zijn periode in Parijs was niet de beste uit zijn loopbaan, maar hij is nog jong en vastberaden om een indruk te maken in de Premier League."

Tegelijkertijd neemt Stoke in de persoon van Joselu afscheid van een andere aanvaller. De spits maakt de overstap naar Newcastle en tekent voor drie seizoenen, nadat hij vorig seizoen werd verhuurd aan Deportivo La Coruña. Eerder versterkten the Magpies zich al met Christian Atsu, Florian Lejeune, Jacob Murphy, Javier Manquillo en Mikel Merino. "Ik ben erg blij, omdat ik heb getekend bij een enorm grote club", zegt de voormalig jeugdspeler van Real Madrid, die in 2011 één duel voor de Koninklijke speelde.

"We kennen hem al sinds zijn periode bij Real Madrid, en we weten dat hij de potentie heeft om het goed te doen voor ons", aldus trainer Rafael Benítez. "Hij heeft natuurlijk ervaring in Engeland en in de Premier League. Dat hebben we meegenomen in onze overweging. Hij is bekend met de uitdaging hier bij Newcastle en wil graag vechten voor een plek in het team. Joselu kwam in het seizoen 2015/16 tot 22 competitieduels en 4 doelpunten bij Stoke. Eerder speelde hij behalve voor Real Madrid ook voor Celta de Vigo, TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt en Hannover 96.