‘Barcelona en Galatasaray akkoord over Arda Turan’

Arda Turan keert terug naar zijn vaderland. Onder meer het doorgaans betrouwbare CNN Türk meldt dat de middenvelder annex aanvaller dit seizoen op huurbasis uit zal komen voor Galatasaray. De clubs bereikten dinsdag een akkoord, maar dat wilde zaakwaarnemer Ahmet Bülüt nog niet bevestigen.

De dertigjarige Arda gaat dit jaar vijf miljoen euro verdienen, maar Galatasaray neemt daar slechts één miljoen van voor zijn rekening. Twee miljoen wordt betaald door Barcelona en de overige twee miljoen komen uit de zak van vastgoedbedrijf NEF, dat zowel van Galatasaray als Barcelona sponsor is. Volgens CNN wordt de deal dinsdag of uiterlijk woensdag wereldkundig gemaakt.

Arda zou dan na Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Maicon, Fernando, Sofiane Feghouli, Mariano en Bafétimbi Gomis de achtste zomeraanwinst voor het team van trainer Igor Tudor worden. Daar tegenover stond wel het vertrek van Wesley Sneijder. Het tot medio 2018 doorlopende contract van de middenvelder werd ontbonden en de recordinternational van het Nederlands elftal tekende daarop een contract bij OGC Nice.

Het contract van Arda met Barcelona loopt pas in 2020 af, nadat de Catalanen twee jaar geleden een bedrag van minimaal 34 miljoen euro naar Atlético Madrid overmaakten. Hij was in het eerste half jaar niet speelgerechtigd, in verband met een transferverbod van de Catalanen. Eenmaal ingeschreven kwam de Turk in zijn eerste seizoen tot 25 duels, waarin hij tweemaal scoorde. Hij schommelde tussen bank en basis en zijn situatie in het voorbije seizoen was niet veel beter: in slechts dertig officiële duels mocht hij twintig keer aan het startsignaal verschijnen. De Turk was desondanks toch goed voor dertien doelpunten.