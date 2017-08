Ajax ontvangt eerste bod van minstens 28 miljoen

Ronald Koeman gaat een vertrek van Gareth Barry deze zomer niet tegenhouden. De routinier staat in de nadrukkelijke belangstelling van West Bromwich Albion. (Liverpool Echo)

Dat gaat wel spoedig gebeuren: het gaat om 28 miljoen euro plus significante bonussen.

(The Guardian)

Indien West Bromwich Albion een geschikte opvolger weet te vinden, mag Nacer Chadli naar Swansea City vertrekken. Eerder wilden the Baggies de voormalig aanvaller van FC Twente niet naar Wales laten vertrekken. (Daily Express)

Juventus heeft de komst van Mats Hummels als vervanger van Leonardo Bonucci nog niet uit het hoofd gezet. De kans dat Bayern München bereid is om mee te werken aan een transfer lijkt echter klein. (Tuttomercatoweb)