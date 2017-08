‘Ronaldo riskeert schorsing van maximaal twaalf wedstrijden’

Cristiano Ronaldo werd zondag tijdens de wedstrijd tegen Barcelona met een tweede gele kaart van het veld gestuurd en riskeert een schorsing van vier tot twaalf wedstrijden, zo melden Spaanse media. Ricardo de Burgos Bengoetxea heeft in zijn scheidsrechtersrapport namelijk opgenomen dat hij een duw kreeg van Ronaldo.

Ronaldo kreeg zijn eerste gele kaart omdat hij zijn shirtje uittrok bij zijn doelpuntenviering en werd met een tweede geel bestraft nadat hij een schwalbe zou hebben gemaakt. Ronaldo was het duidelijk niet met die beslissing eens en duwde De Burgos Bengoetxea van zich af. Volgens Artikel 96 van de statuten staat daar een straf van vier tot twaalf duels voor.

VIDEO | Voor deze schwalbe werd Cristiano Ronaldo met zijn tweede geel bestraft. En vervolgens duwt hij de scheidsrechter... Geplaatst door voetbalzone op zondag 13 augustus 2017

De tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond moet nu bepalen of Ronaldo inderdaad voor een dergelijk aantal duels geschorst gaat worden. Ronaldo kon door zijn rode kaart tijdens de wedstrijd in ieder geval niet meer bestraft worden voor zijn duw jegens de arbiter. Mocht Ronaldo voor vijf duels of meer geschorst worden, dan geldt die schorsing voor wedstrijden over alle competities.

In de ogen van zijn medespelers en trainer Zinédine Zidane deed Ronaldo overigens niet veel verkeerd: “Het gebeurde ver van mij vandaan, maar ik geloof dat hij slechts uit balans was en dat hij geen schwalbe maakte. We gaan misschien in beroep en gaan daar nog over nadenken”, aldus Sergio Ramos. Zidane: “Ik stoorde mij aan zijn veldverwijzing. Het was misschien geen penalty, maar het ging ook wat ver om een kaart te geven. We kunnen er niets meer aan veranderen.”