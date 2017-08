‘Ajax stelt Tottenham teleur en laat Sánchez deze zomer niet gaan'

Ajax zal deze zomer hoe dan ook niet meewerken aan een transfer van Davinson Sánchez, zo zou de club hebben laten weten aan Sky Sports. Tottenham Hotspur heeft zich met een bod van veertig miljoen euro gemeld in Amsterdam teneinde de Colombiaanse centrumverdediger op te pikken, maar Ajax zegt Sánchez voor nog minimaal één seizoen te willen behouden.

Sánchez staat sinds medio vorig jaar op de loonlijst bij Ajax, dat de stopper destijds voor vijf miljoen euro overnam van Atlético Nacional. "Hij heeft toen een vijfjarig contract getekend en we willen hem dan ook niet laten gaan", vertelt een woordvoerder van de Amsterdammers. "Dat heeft Marc Overmars (directeur spelersbeleid, red.) hem en zijn zaakwaarnemer ook verteld. Hij is een geweldige speler die erg belangrijk voor ons is. Daarnaast reageren we doorgaans nooit op transfergeruchten."

Sánchez ontbrak zaterdagavond in de selectie van de Amsterdammers voor de seizoensouverture met Heracles Almelo en volgens Valentijn Driessen heeft de verdediger de intentie om zo snel mogelijk een breuk te forceren. "Ajax zit in feite in een leunstoel, die willen gewoon een zo hoog mogelijke transfersom ontvangen", zei de journalist van De Telegraaf eerder op de zondag tegen Ziggo Sport.