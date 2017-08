Mourinho geschokt: ‘Ik dacht dat er nul procent kans was op zijn komst’

José Mourinho prijst zich gelukkig met de komst van Nemanja Matic. De middenvelder maakte eind vorige maand voor 45 miljoen euro de overstap van Chelsea naar Manchester United. Op Stamford Bridge werkte Matic al onder Mourinho, maar de trainer had nooit durven dromen dat hij opnieuw met de Serviër kon samenwerken.

Mourinho, wiens ploeg zondagmiddag aantreedt tegen West Ham United, zegt dat Matic niet op zijn radar stond. "Want ik ga nooit voor spelers van wie ik denk dat ze onmogelijk te halen zijn. Ik dacht dat er nul procent kans was", verklaart hij. Dat veranderde echter toen Mourinho hoorde dat Matic onder hem wilde spelen en dat zijn komst haalbaar was. "Toen zag ik in hem de perfecte speler voor mij. Toen ik een jaar geleden bij Manchester United kwam, vond ik meteen al dat we een type-Matic nodig hadden. Er zijn niet veel spelers zoals hij."

Matic is een speler van wie je altijd weet wat je eraan hebt, zegt Mourinho. De defensieve middenvelder heeft geen tijd nodig gehad om zich aan te passen. "Hij is geen jonge speler uit het buitenland die kennis moet maken met de Premier League", vertelt de Portugees op de website van Manchester United. "Hij heeft jarenlange ervaring in de Premier League en haalt altijd een goed niveau. Je kunt erop vertrouwen dat hij goed presteert. Het is een fantastische aankoop."