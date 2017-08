‘Ik zal Sánchez zeggen dat hij moet blijven, maar ik weet niet of hij luistert’

Donny van de Beek zou een vertrek van Davinson Sánchez bij Ajax betreuren. De jonge middenvelder wil Sánchez ervan overtuigen bij Ajax te blijven, maar betwijfelt of zijn pleidooi het gewenste effect gaat sorteren. Sánchez maakte zaterdagavond geen deel uit van de selectie voor het duel met Heracles Almelo en dat lijkt een signaal dat een transfer ophanden is.

Van de Beek noemt een eventuele transfer van Sánchez 'heel vervelend'. De Colombiaan is volgens Van de Beek een goede en heel belangrijke verdediger. Ik hoop dat hij blijft. Wat ik tegen hem ga zeggen? Ik weet niet of ik hem nog zie", vertelt Van de Beek aan de NOS. "We zullen hem vast nog wel op de club zien. Ik zal wel tegen hem zeggen dat hij moet blijven, maar ik weet niet of hij gaat luisteren. Ik hoop in ieder geval dat hij blijft."

Klaas-Jan Huntelaar wil de absentie van Sánchez niet opvoeren als excuus voor de 2-1 nederlaag tegen Heracles. "Dat is niet ideaal, maar iedereen was gefocust op de wedstrijd", verzekert de ingevallen spits in gesprek met FOX Sports. "We kregen dat vandaag (zaterdag, red.) te horen. Uiteindelijk is de wedstrijd leidend, dus probeer je je niet door andere dingen af te laten leiden of wat dan ook."