Keizer licht afwezigheid Sánchez toe: ‘Ik wil alleen spelers mee met 100% focus’

Ajax heeft via de officiële kanalen bevestigd dat Davinson Sánchez zaterdagavond ontbreekt in de seizoensouverture tegen Heracles Almelo. De Colombiaanse centrumverdediger zou op weg zijn naar Tottenham Hotspur, al weigert Marcel Keizer te bevestigen dat de transfer reeds in kannen en kruiken is.

"Marc Overmars (directeur spelerszaken, red.) en ik hebben allebei contact met Davinson gehad over de zaken die rondom hem spelen. Natuurlijk hoop ik dat hij bij Ajax blijft, maar vanavond spelen we zonder hem. Ik wil alleen spelers mee die 100% focus hebben op Heracles – Ajax", vertelt de trainer van de Amsterdammers op het digitale thuis van de club.

Sánchez werd vrijdagavond in de Engelse media in verband gebracht met een vertrek naar Tottenham Hotspur en De Telegraaf wist zaterdag te melden dat de Londense club inderdaad een bod van veertig miljoen euro heeft uitgebracht op de 21-jarige stopper. Ajax was in eerste instantie geenszins van plan mee te werken aan een transfer, maar gezien het ontbreken van Sánchez tegen Heracles lijkt een vertrek slechts een kwestie van tijd.