Drama voor Chelsea en Frank de Boer; Rooney kent droomrentree

Chelsea heeft zich geblameerd in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. De regerend kampioen van Engeland kwam al gauw met tien man te staan tegen Burnley en verloor met 2-3. Chelsea eindigde het duel zelfs met negen spelers. Het Everton van Ronald Koeman kende een betere start met een 1-0 overwinning op Stoke City, maar het debuut van Frank de Boer op de bank bij Crystal Palace werd geen succes. The Eagles gingen met 0-3 onderuit tegen promovendus Huddersfield Town.

Chelsea - Burnley 2-3

De wedstrijd begon desastreus voor Chelsea. Binnen een kwartier toonde Craig Pawson een rode kaart aan Gary Cahill, nadat de verdediger vlak voor de neus van de scheidsrechter een ferme tackle op Steven Defour beging. Met tien man was Chelsea rijp voor de slacht en die kans liet Burnley zich niet ontnemen. In de eerste helft liepen the Clarets uit naar een 0-3 voorsprong. Het was halverwege de eerste helft voor het eerst raak, toen Sam Voakes de bal op de slof nam na een voorzet van Matthew Lowton. De spits raakte de bal niet vol, maar liet Thibaut Courtois toch kansloos.

Burnley bleef vervolgens aanzetten op Stamford Bridge. Het mooiste doelpunt van de bezoekers kwam op naam van Stephen Ward, die de bal op de borst meenam het strafschopgebied in en vanuit een moeilijke hoek doel trof met een snoeiharde volley. Voakes bracht de nummer zestien van vorig seizoen vlak voor rust op een nog grotere voorsprong. Chelsea werd daardoor de eerste regerend landskampioen die minstens drie treffers incasseerde in de eerstvolgende seizoensopener. Met tien man bleef Chelsea ook na rust onmachtig.

De ploeg van Antonio Conte had lange tijd niet de inspiratie om Burnley in de problemen te brengen, al maakte Álvaro Morata er wel 1-3 van toen hij de ruimte vond tussen de verdedigers om binnen te knikken. Een tweede treffer van Morata werd afgekeurd wegens buitenspel: de duurste clubaankoop aller tijden tikte de bal van dichtbij binnen na een schot van Andreas Christensen en dat was geen goed besluit. Cesc Fàbregas kreeg in het slot zijn tweede gele kaart, waardoor Chelsea met negen man eindigde. Toch werd het nog 2-3, doordat David Luiz van dichtbij afrondde.

Crystal Palace - Huddersfield Town 0-3

De Boer had in zijn basisopstelling plek voor drie landgenoten. Jaïro Riedewald en Timothy Fosy-Mensah maakten deel uit van de driemansverdediging en Patrick van Aanholt moest de linkerflank bestrijken. Huddersfield, dat na een absentie van 45 jaar terug was op het hoogste niveau, deelde de lakens uit op Selhurst Park. Halverwege de eerste helft knikte ex-PSV'er Mathias Jörgensen de bal door na een hoekschop en maakte Joel Ward een eigen doelpunt. De margeverdubbeling volgde kort daarna. Steve Mounié torende boven zijn bewaker uit en kopte de bal krachtig achter Wayne Hennessey. Twaalf minuten voor tijd leidde een counter tot de 0-3 van diezelfde Mounié. Daarna maakte Rajiv van La Parra zijn entree bij de bezoekers.

Everton - Stoke City 1-0

Alle ogen waren op Goodison Park gericht op Wayne Rooney, die een basisplaats kreeg in de opstelling van Koeman. De teruggekeerde aanvaller liet zich kort voor rust gelden. Davy Klaassen maakte de ruimte vrij waar Rooney in liep, waarna de Engelsman een voorzet van Dominic Calvert-Lewin binnenkopte. Rooney vestigde een nieuw Premier League-record: er zaten liefst 4869 dagen tussen twee van zijn doelpunten voor dezelfde club. Een indrukwekkende eerste helft speelde Everton niet: beide ploegen kregen weinig kansen. De gastheer, met behalve Rooney en Klaassen ook aanwinsten Jordan Pickford, Ashley Williams, Michael Keane en Sandro Ramírez in de basis, hield de voorsprong na rust vast. In de tweede helft kwam ook Cuco Martina nog binnen de lijnen.

Southampton - Swansea City 0-0

Swansea, dat met Leroy Fer in de basis en Luciano Narsingh op de bank startte, kwam na vijf minuten spelen goed weg toen Dusan Tadic een poging net langs de verkeerde kant van de paal zag vliegen. Tammy Abraham deed vervolgens iets terug, maar de verdere twee grote kansen van de eerste helft kwamen via James Ward-Prowse en Maya Yoshida op naam van de thuisploeg. Tien minuten voor het eindsignaal kreeg de Japanner nog een uitgelezen kans om zijn ploeg aan de drie punten te helpen, maar zijn kopbal vloog rakelings over de lat.

West Bromwich Albion - AFC Bournemouth 1-0

West Brom rammelde in het eerste halfuur via nieuwkomer Jay Rodríguez al twee keer nadrukkelijk aan de poort bij Bournemouth, waar Nathan Aké een basisplaats had gekregen in het hart van de verdediging. Asmir Begovic lette echter goed, terwijl een tweede poging van de aanvaller naast ging. Na 31 minuten spelen was het toch raak voor de thuisploeg: Ahmed Hegazy sprong het hoogst bij een vrije trap en plaatste de bal met het hoofd in de linkerbenedenhoek. Bournemouth had verder in aanvallend opzicht weinig in te brengen en ontsnapte nog een keer aan een grotere achterstand toen Claudio Yacob net naast schoot.