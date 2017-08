Barcelona maakt veertig miljoen over naar China

De Catalanen zouden een akkoord hebben bereikt met Guangzhou Evergrande over een transfer van veertig miljoen euro.

Excelsior lijkt nog even geduld te moeten hebben voordat er duidelijkheid komt over een eventuele transfer van Davy Roef. Anderlecht wil eerst kijken wat andere keepers van de club gaan doen. (Het Nieuwsblad)