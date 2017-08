‘PSV heeft forse concurrentie in strijd om Fortuna-captain’

Perr Schuurs werkte eerder al een stage af bij Liverpool en weet zich gevolgd door een aantal andere clubs in het buitenland. De zeventienjarige aanvoerder van Fortuna Sittard lijkt echter ook in de top van de Eredivisie terecht te kunnen, aangezien PSV volgens Voetbal International zijn zinnen heeft gezet op de komst van de verdediger.

Technisch manager Marcel Brands zat vrijdagavond op de tribune toen Fortuna een oefenwedstrijd afwerkte tegen het Duitse SV Bergisch Gladbach 09. De Eindhovenaren volgen Schuurs al langer, maar lijken nu echt werk te gaan maken van de komst van de stopper. PSV liet Suently Alberto en Damian van Bruggen al vertrekken en heeft daarom ruimte in het centrum van de verdediging bij Jong PSV.

Als Schuurs voor een overstap naar Brabant kiest, kan hij eerst bij Jong PSV in de Jupiler League wennen aan het spelen bij een Nederlandse topclub, om vervolgens klaargestoomd te worden voor een plek in de hoofdmacht. Om Schuurs daadwerkelijk te kunnen strikken, zal de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen echter wel af moeten zien te rekenen met een forse buitenlandse concurrentie.

Het eerder genoemde Liverpool is nog steeds geïnteresseerd, terwijl er verder vooral vanuit Duitsland aandachtig naar Schuurs wordt gekeken. Bayern München stuurde in een eerder stadium al scouts op de jonge verdediger af en ook Borussia Dortmund, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach en RB Leipzig zijn al in verband gebracht met een transfer van Schuurs, die nog tot medio 2019 vastligt in Sittard.