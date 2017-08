Van de Beek moet aan de bak bij Ajax: ‘Ik probeer te doen wat hij deed’

Ajax nam onlangs afscheid van Davy Klaassen, die voor 27 miljoen euro naar het Everton van Ronald Koeman vertrok, en besloot de vervanging van de aanvoerder intern te zoeken met het doorschuiven van Donny van de Beek. De twintigjarige middenvelder viel al op met belangrijke doelpunten in de voorronde van de Champions League en weet dat het geen eenvoudige taak zal zijn om Klaassen te doen vergeten.

“Davy vervangen is niet zomaar wat. Dat is best een grote taak, maar ik probeer nu gewoon te doen wat hij ook altijd deed. Ik moet wel proberen om wat meer te scoren, dat was best een dingetje”, vertelt hij in gesprek met FOX Sports. Van de Beek maakte in 2015 zijn officiële debuut voor de Amsterdammers en gaat nu zijn eerste seizoen in als basisspeler.

Ondanks het vertrek van Klaassen en de van Chelsea gehuurde Bertrand Traoré, heeft Lasse Schöne wel vertrouwen in de seizoensstart. De routinier denkt dat Ajax onder Marcel Keizer nu verder is dan onder Peter Bosz in dezelfde fase vorig jaar: “Voetballend is het een stuk beter dan begin vorig jaar. Toen moesten we elkaar echt even vinden.”