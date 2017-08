‘Apart dat Eredivisie-clubs niet informeerden, maar uit de PL wel’

Soufyan Ahannach speelde vorig seizoen nog in de Jupiler League en gaat het voor de aankomende voetbaljaargang proberen in een van de grootste competities ter wereld. Brighton & Hove Albion pikte de vleugelspeler afgelopen week op bij Almere City en Ahannach keek wel even raar op toen de promovendus uit de Premier League op de stoep stond.

“Die vraag heb ik meer gekregen de afgelopen dagen. Het is wel apart dat de Nederlandse clubs helemaal niet naar mij hebben geïnformeerd, maar een club uit de grootste competitie van de wereld wél”, reageert hij tegenover het Algemeen Dagblad. “Vorig seizoen heb ik mijn contract verlengd, omdat de juiste clubs niet op de stoep stonden. Bij Almere City lukte afgelopen seizoen vrijwel alles, maar de interesse kwam dus uit Engeland. Daarmee ben ik uiteraard wel enorm blij.”

Ahannach gunt zichzelf de tijd om zich aan te passen aan het niveau van de Premier League en weet ook dat veel spelers die de stap van de Nederlandse velden naar Engeland maken, vaak al jaren in de top van de Eredivisie hebben gepresteerd: “Daar had ik het nog met mijn nieuwe teamgenoot Davy Pröpper (die eveneens door Brighton is overgenomen, red.) over. Ik verwacht zeker niet dat ik er gelijk zal staan.”