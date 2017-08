‘Wat er nu over is gebleven bij PSV, zijn allemaal ideale schoonzonen’

Voordat het seizoen goed en wel begonnen is, is de druk bij PSV al immens groot. Na de dubbele blamage tegen NK Osijek in de derde voorronde van de Europa League is een goede start in de Eredivise voor de Eindhovenaren van levensbelang. PSV start het seizoen zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen AZ.

“Ik denk dat als de start niet goed is, de druk te groot wordt op Phillip Cocu. In Eindhoven zijn de fans langer rustig in vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam, maar op dit moment zeker niet”, zegt Pierre van Hooijdonk tegenover de NOS. PSV verloor met Andrés Guardado (Real Betis), Héctor Moreno (AS Roma), Jetro Willems (Eintracht Frankfurt) en Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion) deze zomer vier basisspelers.

Van Hooijdonk stelt de Eindhovenaren een beetje ‘gif’ missen. “Wat er nu over is gebleven, dat zijn fantastische profs, maar wel allemaal ideale schoonzonen. Daar ga je het niet mee redden”, concludeert de oud-spits, voor wie het geen verrassing is dat PSV uitgeschakeld werd in de Europa League. “PSV presteert al twee seizoenen lang onder de norm. Debet daaraan is het kampioenschap dat ze twee jaar terug door Ajax in de schoot geworpen kregen. Daarna zijn ze vergeten door te selecteren en dat wreekt zich nu nog steeds.”

Volgens Daniel de Ridder mist PSV een scorende speler. “Als ze dat op orde krijgen, blijf ik het een stabiele ploeg vinden, en zeker een kandidaat voor de titel. Maar afgaande op wat we nu zien, is het nog te weinig”, is De Ridder van mening. Hij denkt dat het krediet van trainer Cocu snel op is bij een slechte seizoenstart. “Iedereen kan roepen dat zijn positie zo stevig is, maar zo werkt het in voetballerij. Het gaat om resultaten en inkomsten.”