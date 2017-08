Waarschuwing voor Van Dijk: ‘Geen enkele speler is groter dan de club’

Door een virus moet Virgil van Dijk de eerste competitiewedstrijd van Southampton tegen Swansea City aan zich voorbij laten gaan. Manager Mauricio Pellegrino verwacht hem komende week weer terug bij the Saints en hoopt dat de verdediger van gedachten zal veranderen. Bovendien waarschuwt de Argentijn Van Dijk.

“Het probleem is dat Virgil een van onze belangrijkste spelers is. Maar er is geen enkele speler belangrijker dan elf spelers bij elkaar. Geen enkele speler is groter dan de club. Virgil is belangrijk, maar de club is vanaf het begin duidelijk geweest. We kunnen niet iedere situatie controleren en Virgil blijft onderdeel van Southampton, omdat hij een contract heeft”, zegt Pellegrino tegenover de Engelse pers.

“De speler weet in dit geval waar hij aan toe is en we moeten doorgaan. Ik kan de gedachten van een speler alleen niet controleren”, vervolgt de Argentijnse manager van the Saints. “Dit weekend is hij niet beschikbaar, omdat hij door een virus twee dagen niet heeft kunnen trainen. We verwachten dat hij daarna terugkeert en zijn mening kan veranderen.”

Van Dijk heeft vorige maand aan Pellegrino laten weten dat hij zint op een vertrek bij Southampton. Sindsdien traint de verdediger apart van de selectie. Bovendien heeft Van Dijk een officieel transferverzoek ingediend, maar the Saints zijn niet van plan om daar gehoor aan te geven. Naar verluidt zijn Liverpool en Chelsea nadrukkelijk geïnteresseerd in de Oranje-international.