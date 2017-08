De Boer blijft hopen: ‘Hij was afgelopen seizoen van zeer grote waarde’

Frank de Boer hoopt komend seizoen bij Crystal Palace de beschikking te hebben over Mamadou Sakho. De 27-jarige centrumverdediger werd de afgelopen voetbaljaargang een half jaar door the Eagles gehuurd van Liverpool, maar een hernieuwde samenwerking is vooralsnog uitgebleven.

Sakho komt bij Liverpool in principe niet voor in de plannen van Jürgen Klopp en De Boer zou de Fransman er dan ook graag bijhebben op Selhurst Park. "Hij was afgelopen seizoen van zeer grote waarde, dat weet iedereen", zegt de manager in aanloop naar de seizoensouverture van Palace in de Premier League tegen Huddersfield Town aan diverse Engelse media. "Hij was zowel op als naast het veld zeer belangrijk."

De Boer versterkte zijn verdedigingslinie recentelijk al met Jaïro Riedewald en Timothy Fosu-Mensah. Voor Sakho is echter nog altijd plaats bij Palace, zo stelt de oefenmeester. "Het is een enorm voordeel voor je team als je een speler met zijn kwaliteiten kunt halen", besluit hij. Sakho was het afgelopen half jaar goed voor acht competitieoptredens voor Palace. Liverpool taxeert de stopper naar verluidt op circa dertig miljoen euro.