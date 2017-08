Rose betuigt spijt: ‘Woorden waren niet bedoeld om te beledigen’

Danny Rose gaat diep door het stof. De linksback van Tottenham Hotspur eiste in een spraakmakend interview dat zijn club grote aankopen moest gaan doen, waarbij de Engelsman ook opperde dat the Spurs meer salaris aan spelers moet gaan bieden. Na enige tijd van contemplatie besluit Rose vrijdag om excuses aan te bieden.

"Nadat ik de tijd heb genomen om na te denken, erken ik dat de timing en manier van hoe ik het bracht verkeerd was", aldus Rose vrijdag in een statement. "Mijn woorden waren niet bedoeld om te beledigen. Daarom wil ik mijn excuses aanbieden aan de voorzitter (Daniel Levy, red.), manager (Mauricio Pochettino, red.), mijn ploeggenoten en de fans. Ik wil de jongens ook veel succes wensen komende zondag tegen Newcastle United."

Rose zei eerder in gesprek met the Sun dat hij teleurgesteld was in de club. "Ik zeg niet dat we tien spelers moeten halen, ik zou het geweldig vinden om twee of drie nieuwe spelers te zien. En geen spelers die je op moet zoeken op Google en waarvan je zegt: 'Wie is dat?' Ik bedoel bekende spelers. Onder Harry Redknapp trokken we Rafael van der Vaart aan en het was toen: 'Wauw, hoe hebben we dat voor elkaar gekregen?'. Zulke aankopen hebben we nu ook nodig, dat denk ik tenminste."

"Als speler van Tottenham zou ik graag nog meer topaankopen zien. Ik ben niet zo dom dat ik niet het maximale eruit haal", zei Rose. "De klok tikt en ik wil prijzen winnen. Ik wil niet vijftien jaar voetballen zonder prijs of medaille. Sorry, maar zo zit ik niet in elkaar. Het gaat om medailles, prijzen en het salaris." Rose kreeg na het interview veel kritiek te verduren, mede omdat hij een halfjaar geblesseerd was en nu opeens eisen zou stellen.