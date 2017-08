Liverpool publiceert statement en neemt biedingen niet in overweging

Philippe Coutinho maakt deze zomer geen transfer, zo verzekert Liverpool vrijdagochtend in een officieel statement. Eigenaar Fenway Sports Group maakt bekend dat de club het definitieve besluit heeft genomen dat aanbiedingen niet meer in overweging worden genomen. Coutinho is ook na 31 augustus speler van Liverpool, zo klinkt het. Eerder deze week deed Barcelona tevergeefs een bod van honderd miljoen euro.

De Spanjaarden wilden 85 miljoen euro direct betalen en 15 miljoen euro reserveren als mogelijke bonussen, maar Liverpool hield voet bij stuk. Het voorstel om maximaal honderd miljoen euro te betalen voor Coutinho was al de tweede poging van Barcelona. Zo’n drie weken geleden werd een bod van tachtig miljoen euro eveneens afgewezen door Liverpool. De Premier League-club heeft geen noodzaak om de Braziliaan te verkopen, omdat zijn contract nog vijf jaar doorloopt.

De 25-jarige Coutinho werd vierenhalf jaar geleden voor tien miljoen euro overgenomen van Internazionale en groeide op Anfield uit tot een dragende kracht. Vorig seizoen was hij nog goed voor dertien doelpunten in de Premier League. Barcelona ziet in de spelmaker een opvolger voor Andrés Iniesta, terwijl hij ook op de vrijgekomen positie van Neymar zou kunnen spelen. Ousmane Dembélé van Borussia Dortmund geldt als een andere kandidaat om naar Barcelona te komen.

Jürgen Klopp liet donderdag al weten dat Coutinho hoe dan ook op Anfield blijft. "Er is geen prijs waarvoor we Coutinho laten gaan. We willen een zo goed mogelijk elftal hebben. Dat betekent dat we onze spelers willen houden en enkele nieuwe spelers willen halen. Dat is ons plan", verzekerde de oefenmeester. "Geen enkele speler ter wereld is onhaalbaar. Maar een transfer is ook een kwestie van timing. Je hebt tijd nodig om te anticiperen op zo’n transfer."