‘De beste linksback van het land, maar ik weet niet waarom hij dat zei’

Harry Redknapp is verbaasd over de uitspraken die Danny Rose donderdag deed over de activiteiten van Tottenham Hotspur op de transfermarkt. De linksback is gefrustreerd dat de club nog geen aankopen heeft gedaan. Hij wil in zijn carrière prijzen winnen en vreest dat dat niet gaat gebeuren bij de Londenaren. Redknapp, voormalig manager van the Spurs, begrijpt Rose niet.

"Ik ben verrast door Danny", zegt Redknapp tegenover Sky Sports. "Danny is een geweldige kerel, een uitstekende speler, de beste linksback van het land, naar mijn mening. Maar ik weet echt niet waarom hij dat zei. Het is aan de manager (Mauricio Pochettino, red.) en aan de eigenaren hoe ze het geld willen uitgeven en welke spelers ze willen halen."

"Het is moeilijk voor de club om spelers te halen, omdat hun eerste elftal zo goed is", zo benadrukt de oefenmeester van Birmingham City. "Wat moet je zeggen als je een nieuwe speler wilt halen? 'Kom naar Tottenham', en de speler zegt: 'Ik ben een spits, waar zie je me spelen?' En dan zeg jij: 'Op de bank eigenlijk, want we hebben Harry Kane.' De speler zegt dan: 'Als nummer tien dan?' Waarop de club zegt: 'Nee, we hebben Dele Alli.'"

"Ik betwijfel of ze het team nog kunnen versterken, dus het enige wat ze kunnen doen is spelers halen voor in de breedte. Wanneer iedereen fit is, hebben ze het beste elftal van het land. Op iedere positie eigenlijk. Ik zou geen enkele speler willen ruilen. Het eerste elftal van Tottenham is een topteam", besluit Redknapp.