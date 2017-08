‘Hopelijk is FC Utrecht meer bezig met Zenit Sint-Petersburg dan met ons’

Daags voor de start van de Eredivisie vindt Alfons Groenendijk het lastig in te schatten waar ADO Den Haag staat. Zijn ploeg treedt vrijdagavond thuis aan tegen FC Utrecht, dat al twee Europa League-voorrondes in de benen heeft. ADO versterkte zich met zeven nieuwelingen, maar een deel daarvan voegde zich pas laat bij de selectie. Groenendijk zegt daardoor minder tijd gehad te hebben om bepaalde dingen erin te slijpen bij zijn selectie.

Wel merkt de oefenmeester dat de sfeer in de ploeg uitstekend is. "De voorbereiding is wat dat betreft goed geweest", vertelt hij aan Voetbal International. "Ook onze trip naar China. Je kunt klagen over het tijdstip en de planning, maar er is daar echt iets ontstaan. We hebben drie uur in de bus gezeten met zijn allen om op de Chinese muur te kunnen staan. Dat was een machtig moment hoor."

Tegenstander Utrecht werd vorige week gekoppeld aan de Russische grootmacht Zenit Sint-Petersburg in de laatste voorronde van de Europa League. Woensdag wacht de eerste ontmoeting in De Galgenwaard. "Ik ben benieuwd hoe ze met de wedstrijd tegen ons omgaan", zegt Groenendijk. "Het is voor FC Utrecht een absolute topwedstrijd in de clubhistorie. Hopelijk zijn ze meer daar mee bezig dan met ADO."