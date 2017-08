‘Stade Rennes ontvangt mogelijk 37,5 miljoen euro bij deal Dembélé’

Ousmane Dembélé staat in de belangstelling van vrijwel de gehele Europese top. Barcelona lijkt de beste papieren te hebben om de vleugelspeler van Borussia Dortmund in huis te halen, waarbij bedragen tussen de 100 en 150 miljoen euro worden genoemd. Als het daadwerkelijk tot een transfer komt, profiteert Stade Rennes flink.

Dembélé, die nog tot medio 2021 vastligt in Duitsland, kwam vorige zomer voor ongeveer vijftien miljoen euro namelijk over van de Franse club. Bij toekomstige transfers krijgt Rennes 25 procent van de transfersom, mede omdat het de speler heeft opgeleid, meldt Mundo Deportivo. Mocht de pupil van Peter Bosz daadwerkelijk verkassen naar Spanje, dan kan de Ligue 1-club dus veel geld verwachten.

Naar verluidt is een zware delegatie van Barcelona momenteel in Duitsland om de transfer van Dembélé mogelijk te maken. Dortmund heeft eerder aangegeven dat een bedrag van honderd miljoen euro niet genoeg zal zijn, terwijl verschillende media gemeld hebben dat de deal uiteindelijk uitkomt tussen de 120 en 150 miljoen. Bosz wil de aanvaller graag behouden, maar een overstap hangt in de lucht.

De twintigjarige Fransman heeft namelijk gezegd graag voor Barcelona uit te komen. De buitenspeler heeft inmiddels alle verwijzingen naar de Duitse club op zijn sociale media-accounts verwijderd. Dat Dembélé in de belangstelling staat van veel clubs is niet gek: de Frans international kende met 10 doelpunten en 21 assists een zeer goed debuutjaar in Duitsland.