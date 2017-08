Fraser onder de indruk: ‘De fysieke trainer was voor het eerst echt tevreden’

Luc Castaignos arriveerde deze week bij Vitesse en wordt door de Arnhemmers één seizoen gehuurd van Sporting Portugal. De spits heeft met zijn fitheid direct veel indruk gemaakt op trainer Henk Fraser. “Castaignos is een voorbeeld als je het hebt over zaken als vetpercentage en conditie”, zegt de oefenmeester tegenover De Telegraaf.

“Als hij een graadmeter moet zijn van hoe mensen bij ons binnen komen qua fysieke metingen en conditie, dan hebben er een aantal een probleem. De fysieke trainer was voor het eerst echt super tevreden”, stelt Fraser. Castaignos zegt zelf dat hij gewend geraakt is aan de manier van trainen in het buitenland. “Het gaat er heel anders aan toe dan in Nederland, veel fysieker.”

“Je moet harder werken, maakt meer trainingsuren en hebt minder vrije dagen dan ik in Nederland gewend was. Dat was zowel in Duitsland als Portugal zo”, vervolgt de spits, die zijn nieuwe trainer al kende. De twee werkte samen bij Jong Oranje, waar Fraser een tijdje assistent-bondscoach was. Hij kijkt uit naar de samenwerking met de 24-jarige spits.

“Ik houd van spelers die keihard werken, maar ook een bepaalde uitstraling en een duidelijke eigen mening hebben”, vertelt Fraser. “Door sommige mensen wordt dat ervaren als eigenwijs of arrogant. Maar ik vind dat juist interessante mannen, omdat ze ook in het veld lef tonen.”