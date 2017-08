‘Misschien geen toeval dat Ajax de wedstrijden waar het om ging niet won’

Martin Jol is met 258 wedstrijden als trainer van Tottenham Hotspur en Fulham nog altijd de meest ervaren Nederlandse manager die in de Premier League werkzaam was. Jol verbaasrt zich erover dat Nederlandse clubs vaak maar één strijdplan hebben, iets waar je in Engeland niet mee weg komt. De oefenmeester geeft de wedstrijden van Ajax tegen Red Bull Salzburg (0-3) en Manchester United (0-2) als voorbeeld.

Red Bull Salzburg deed destijds geen enkele poging om zich onder de druk van Ajax uit te voetballen. "Ze geven de bal meteen diep of spelen hem naar de keeper, die hem alsnog meteen diep geeft. Voorin staat een spits of een 10 die de bal probeert vast te houden of door te koppen, terwijl de middenvelders bijsluiten voor de tweede bal en de vleugelspelers de ruimte achter de defensie bespelen. Heel simpel, maar wel dodelijk als je dat goed uitvoert", zo doceert de ex-coach van onder meer Ajax.

Ajax liet zich in de return op dezelfde wijze wegspelen en verloor met 3-1. "Als plan A, dus die hoge druk, niet werkt, dan moet je een plan B hebben." Het overkwam Ajax ook enkele maanden geleden, in de Europa League-finale tegen Manchester United. José Mourinho hanteerde de lange bal op Marouane Fellaini, terwijl Peter Bosz geen strategie had om de kracht van de Engelsen te bestrijden. "Je kunt niet zeggen: Dit is mijn stijl en ik pas me niet aan. Nee, het is een finale, je moet een strategie hebben om zo’n belangrijke wedstrijd te winnen. Misschien is het geen toeval dat Ajax de laatste jaren de wedstrijden waar het om ging niet won. Of het nu tegen Steaua Boekarest, Salzburg of zelfs PEC Zwolle was."