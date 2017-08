‘Er was interesse, maar ik wil met Feyenoord de Champions League meemaken’

Jens Toornstra verlengde deze zomer zijn contract bij Feyenoord en ligt tot medio 2021 vast in De Kuip. De ijverige middenvelder werd in de gaten gehouden door clubs uit het buitenland, maar Toornstra zag een transfer niet zitten, zo vertelt hij in gesprek met Helden.

"Er was interesse, maar als ik naar het buitenland was gegaan, had ik mijn dochter ook nagenoeg niet meer kunnen zien", legt Toornstra uit. "Daarbij was het aanbod van Feyenoord goed, dus de keuze was vrij makkelijk. We zijn kampioen geworden en gaan nu Champions League spelen, dat wil ik graag meemaken en daar ga ik van genieten."

De 28-jarige middenvelder, die in het verleden voor ADO Den Haag en FC Utrecht uitkwam en in 2014 de overstap maakte naar Feyenoord, weet dat de kans op een buitenlandse transfer in de toekomst minder reëel is geworden. "Ik kies voor mijn dochter. Kort na het seizoen was het al duidelijk dat ik bij Feyenoord wilde blijven. Ik koos voor zekerheid. Maar ook omdat ik het hier heel erg naar mijn zin heb", aldus Toornstra.