Spits met Bayern-verleden moet aanpoten bij Utrecht: ‘Hier is alles gepland’

Lukas Görtler is sinds een week speler van FC Utrecht, nadat hij overkwam van 1. FC Kaiserslautern. De spits, die in het verleden bij Bayern München onder contract stond, moet echter nog wel even wennen aan de tactische besprekingen van trainer Erik ten Hag.

Görtler en Ten Hag zijn bekenden van elkaar, want de twee werkten samen bij der Rekordmeister. De 23-jarige Duitser kan vrijdagavond al speelminuten maken tegen ADO Den Haag, zo stelt hij. "Voor mijn gevoel ben ik topfit en klaar om te starten. Ik heb alleen nog geen wedstrijd van negentig minuten gespeeld. Het is dus aan de trainer of hij me opstelt", aldus de aanvaller in gesprek met RTV Utrecht.

Görtler heeft het naar zijn zin in Nederland, maar moet nog wel wennen aan de speelstijl van de Domstedelingen. "Het is een lastige tactiek als je het niet begrijpt, maar als je weet wat je opdracht is, werkt het erg goed. Bij andere systemen hangt het meer van toeval af. Hier is alles gepland. Bij veel situaties staat precies vast wat je moet doen."

"Het systeem is misschien iets anders dan ik gewend ben, maar de filosofie is hetzelfde", vervolgt Görtler, die als vervanger is gehaald voor de geblesseerd geraakte Simon Makienok. "Dat je de bal wil hebben, dat je wil voetballen, dat je druk wil zetten op de bal. Ik heb al een jaar met de trainer gewerkt en verwacht dus dat ik het spelletje snel door zal hebben."