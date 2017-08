Ajax-doelwit Richarlison definitief naar de Premier League

Richarlison mag zich speler van Watford noemen, zo meldt de club dinsdagmiddag via de officiële kanalen. De aanvaller, die ook in belangstelling stond van onder meer Ajax, verkast voor een bedrag van 12,5 miljoen euro van Fluminense naar Engeland. De Braziliaan heeft voor vijf jaar getekend bij de Premier League-club.

Watford troeft Ajax af door niet alleen meer geld te bieden, maar ook door betere voorwaarden te hebben beloofd aan zowel Fluminense als Richarlison, zo zei zaakwaarnemer Renato Velasco eerder tegenover Globo Esporte. Zo maakt de Braziliaanse club aanspraak op tien procent bij een eventuele doorverkoop. "Die optie zat niet in het voorstel van Ajax", stelde Velasco. Watford heeft honderd procent van de rechten van Richarlison verworven. Bij een volgende verkoop krijgt Watford negentig procent en Fluminense tien procent.

Daarnaast koos Richarlison ook voor Watford vanwege de aanwezigheid van trainer Marco Silva en landgenoot Heurelho Gomes. Ajax deed in januari al een officiële aanbieding en daarna volgden onder meer Palmeiras en Watford. Richarlison speelde in totaal veertig officiële duels voor Fluminense. Daarin was de twintigjarige Braziliaan goed voor tien doelpunten en vijf assists.

De makelaar en Richarlison waren op zoek naar een 'opstapclub' en geen 'eindstation'. Ajax was ook een goede optie, zo stelde Velasco. "Als Watford niet was langsgekomen, zou hij daar zeker naartoe zijn gegaan. Het salaris dat Watford bood was ook beter. In de Ajax-filosofie passen geen hoge salarissen, want ze hebben een salarisplafond."