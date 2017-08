‘Mourinho is gewoon een van de vele coaches tijdens mijn carrière geweest’

Real Madrid neemt het dinsdagavond in de strijd om de Europese Supercup op tegen Manchester United en voor veel van de spelers van de Koninklijke wordt dat treffen een weerzien met hun oude coach José Mourinho. Sergio Ramos herinnert zich de periode van de Portugees in het Santiago Bernabéu nog goed.

“Ik denk niet dat werken met Mourinho mijn loopbaan heeft veranderd. Hij is gewoon een van de vele coaches tijdens mijn carrière geweest. Ik heb van alle trainers iets geleerd, zelfs in de jeugd van Sevilla, en van José heb ik ook goede dingen geleerd waar ik hem dankbaar voor ben”, blikt de verdediger terug tijdens een perspraatje. “Dit is niet Mourinho tegen Sergio Ramos, verre van zelfs.”

De aanvoerder van Real noemt zowel Mourinho als Zinédine Zidane een ‘geweldige coach’: “Ze zijn allebei anders, niet beter of slechter. Ik denk dat Zidane de kleedkamer erg goed aanvoelt, hoewel Mourinho al meer ervaring had dan Zidane toen hij begon. Ze zijn allebei geweldig en we zijn blij dat we Zidane hebben.”

Marcelo denkt dat het grootste verschil tussen de twee is dat Real onder Zidane al twee keer de Champions League heeft gewonnen: “Ik kon onder Mou spelen en hij was een geweldige coach, die ons hielp om om de prijzen te vechten. Je weet al wat ik vind van Zizou. Het verschil is de prijzen die we hebben gewonnen met Zidane. De kracht van Mou ligt bij de manier waarop hij omgaat met de spelers.”