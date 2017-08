Elf dingen die je moet weten in aanloop naar Real Madrid - Man United

De Philip II Arena in Skopje herbergt dinsdagavond de finale van de Europese Super Cup. Real Madrid, de winnaar van de Champions League, en Manchester United, de winnaar van de Europa League, kruisen de degens met elkaar. Het is voor de teams van Zinédine Zidane en José Mourinho de eerste officiele ontmoeting van het seizoen. Opta blikt vooruit op de krachtmeting.

· Dit is de elfde officiële ontmoeting tussen Real Madrid en Manchester United, en de eerste in de Europese Super Cup. Real Madrid won viermaal, Manchester United twee keer en de overige ontmoetingen eindigden onbeslist. In de 10 wedstrijden vielen 36 doelpunten, waarvan liefst 21 in de laatste 5 krachtmetingen.

· Manchester United heeft slechts één van de laatste zeven duels met Real Madrid in winst omgezet: drie remises, drie nederlagen. De laatste overwinning dateert van april 2003; een 4-3 zege op Old Trafford.

· Real Madrid strijdt voor de zesde keer om de Europese Super Cup. De Spaanse topclub won in drie van de vijf deelnames: 2002, 2014 en 2016.

· Manchester United maakt voor de vierde keer zijn opwachting in de Europese Super Cup. De eerste keer, in 1991, pakte positief uit, maar in 1999 en 2008 stapten the Mancunians als verliezers van het veld.

· De laatste vier edities van de Europese Super Cup eindigden in het voordeel van de winnaar van de Champions League. De laatste Europa League-winnaar was Atlético Madrid, in 2012 tegen Chelsea.

· In drie van de laatste vier edities van de Europese Super Cup moest er een verlenging aan te pas komen. Slechts één van de laatste negentien edities werd echter na strafschoppen beslist: in 2013, Bayern München - Chelsea.

MATCHDAY! Wie wint de Europese Super Cup? #realmadrid #mufc Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 8 de Ago de 2017 a la(s) 12:49 PDT

· Real Madrid heeft in elk van de laatste zestien duels in Europa minimaal één keer gescoord. Manchester City was in april 2016 de laatste club die geen tegentreffer van de Madrilenen om de oren kreeg.

· Manchester United heeft al elf Europese wedstrijden op rij niet verloren: acht zeges, drie remises. Het team van José Mourinho incasseerde daarin slechts vier tegendoelpunten.

· Vijf van de laatste zes goals van Real Madrid tegen Manchester United werden door een Ronald gemaakt: drie van Ronaldo Luís Nazário de Lima, gevolgd door twee van Cristiano Ronaldo.

· Zinédine Zidane verloor als speler én trainer nog nooit een Europese Super Cup. In 1996 en 2002 zegevierde hij met respectievelijk Juventus en Real Madrid en een jaar geleden pakte hij de trofee als trainer van los Merengues.

· José Mourinho heeft nog nooit een officieel duel van Real Madrid gewonnen: één remise, drie nederlagen, in dienst van FC Porto. De laatste ontmoeting Mourinho - Real Madrid was in december 2003, toen Zidane negentig minuten binnen de lijnen stond.