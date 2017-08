‘Donny spreekt hem altijd, daarom weet ik dat hij graag terug wil naar Ajax’

Timothy Fosu-Mensah is onderweg naar Crystal Palace, maar Sjaak Swart droomt van een terugkeer van de verdediger in Amsterdam. Fosu-Mensah verliet op jonge leeftijd de jeugdopleiding van Ajax voor een overstap naar Manchester United, waar hij onder Louis van Gaal zijn debuut maakte. Nu is hij op weg naar Crystal Palace, op huurbasis.

Mocht Davinson Sánchez deze zomer onverhoopt de gelederen van Ajax verlaten, dan zou Swart absoluut voorstander zijn van de komst van Fosu-Mensah. "Kost misschien een paar centen, maar dan zit je de komende jaren geramd", zegt Mister Ajax in gesprek met Helden Magazine. "Geweldige speler."

"Hij zit dicht tegen het eerste van Manchester United aan, maar gaat nauwelijks spelen. Donny van de Beek spreekt hem altijd bij Jong Oranje, daarom weet ik dat hij graag terug wil", zo verzekert de zakelijke begeleider van Van de Beek. Fosu-Mensah, negentien jaar, kwam afgelopen seizoen niet verder dan elf optredens in de hoofdmacht. Slechts driemaal mocht hij aan het startsignaal verschijnen en maar één keer stond hij negentig minuten op het veld.