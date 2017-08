‘Chelsea hervat jacht op Van Dijk na officieel transferverzoek’

Chelsea hervat de jacht op Virgil van Dijk. Na het officiële transferverzoek van de verdediger van Southampton bereidt de landskampioen een bod voor, zo bevestigt The Telegraph maandagavond. De Oranje-international is niet de enige verdediger op wie Chelsea een oogje heeft, want de club hoopt ook Serge Aurier binnen te halen.

In beide gevallen kunnen the Blues rekenen op de nodige concurrentie. Manchester United is serieus in de markt voor Aurier en zou al akkoord zijn met Paris Saint-Germain over een bedrag van dertig miljoen euro. Chelsea hoopt de Europa League-winnaar op het laatste moment af te troeven. De 24-jarige rechtsback is overbodig geworden door de aanwezigheid van Dani Alves en Thomas Meunier bij PSG.

Van Dijk staat al enige tijd op de lijst van Chelsea en de club voelt zich gesterkt dor het transferverzoek dat de Nederlander maandag indiende. Southampton verkoopt Van Dijk liever aan Chelsea dan aan het eveneens geïnteresseerde Liverpool, omdat de relatie met de landskampioen beter is. Eerder claimden Engelse media al dat de Londense grootmacht een bedrag van 55 miljoen euro exclusief bonussen over heeft voor Van Dijk.

Maandag vroeg de mandekker medewerking van Southampton in de zoektocht naar een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is. Hij riep Southampton op om de interesse van topclubs in overweging te nemen, 'als die er nog is'. "Ik ben gefrustreerd doordat de club het standpunt inneemt dat ik niet te koop ben. Ik ben teleurgesteld over het feit dat meerdere geïnteresseerde topclubs zijn afgewimpeld toen ze navraag deden."