Overmars: ‘Als hij belt met een transfertip, dan moet je dat serieus nemen’

Saku Ylätupa is de nieuwe aanwinst van Ajax. De achttienjarige jeugdinternational van Finland tekende maandagmiddag een driejarig contract in de Johan Cruijff ArenA en zal aansluiten bij Ajax Onder-19. De veelzijdige Ylätupa stelt zichzelf voor in gesprek met Ajax TV, terwijl directeur Marc Overmars laat weten dat Jari Litmanen een belangrijke rol speelde bij de transfer.