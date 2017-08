City-aanwinst kreeg advies: ‘Nani en Ronaldo vertelden me goede dingen’

Bernardo Silva maakte deze zomer voor vijftig miljoen euro de overstap van AS Monaco naar Manchester City. De Portugees zegt dat landgenoten Cristiano Ronaldo en Nani, die voor Manchester United speelden, een belangrijke rol hebben gespeeld in zijn keuze voor the Citizens.

“Cristiano en Nani vertelden me dat Manchester een geweldige stad is. Zij speelden natuurlijk voor United, maar ze zeiden dat allebei de clubs fantastisch zijn en dat ik de Premier League perfect zou vinden”, zegt Silva in gesprek met de Daily Mirror. “Voordat ik kwam, zei iedereen tegen mij: Manchester is vreselijk, je gaat het er niet leuk vinden. Maar ik vind de stad geweldig en de mensen zijn heel aardig.”

“Het enige puntje is het weer. Daar schrok ik wel een beetje van. Ik ben hier gekomen om veel te leren, van de manager en van mijn medespelers. Voetbal betekent heel veel in Engeland, dat weet ik”, vervolgt de aanwinst van Manchester City, die perfect Engels spreekt. Zijn vriendin is Frans, waardoor de twee in het begin alleen Engels met elkaar konden spreken. “Ik denk dat het me wel zal helpen dat ik de taal al spreek. Josep Guardiola staat er om bekend dat hij spelers beter maakt.”