‘Ajax bijna klaar op transfermarkt na komst van Kroatische verdediger’

Ajax heeft de selectie voor komend seizoen zo goed als rond, meldt De Telegraaf. Maandag wordt naar verwachting de transfer van Mateo Barac afgerond, waarna trainer Marcel Keizer weet met welke spelers hij het moet gaan doen. Alleen wanneer buitenkansjes zich voordoen, worden er nog een rechtsbenige verdediger en buitenspeler worden aangetrokken.

Na de behaalde Europa League-finale van vorig seizoen, vreesde men in Amsterdam dat Ajax leeggeroofd zou worden door grote clubs uit Europa. Toch is directeur spelerszaken Marc Overmars er vooralsnog in geslaagd om een groot deel van de basis van vorig seizoen in huis te houden. Alleen aanvoerder Davy Klaassen en Bertrand Traoré vertrokken uit Amsterdam. Het dagblad schrijft dat er ‘enorme belangstelling’ was voor Davinson Sánchez, Hakim Ziyech, Kasper Dolberg en André Onana, maar al deze spelers staan nog altijd onder contract bij Ajax. Overmars geeft geïnteresseerde clubs dezelfde boodschap: ‘not for sale’.

Het vertrek van Klaassen en Traoré is opgevangen door spelers uit de eigen jeugdopleiding. Van de Beek doet het vooralsnog uitstekend op de positie van Klaassen, terwijl Kluivert de concurrentiestrijd op de rechterflank gewonnen lijkt te hebben van David Neres. Ajax versterkte zich met Klaas-Jan Huntelaar, Benjamin van Leer en Kostas Lamprou, en mogelijk komt daar Barac nog bij.