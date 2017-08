Wesley Sneijder vindt onderdak in Frankrijk na akkoord met OGC Nice

Wesley Sneijder is officieel speler van OGC Nice, zo meldt de club zondag via de officiële kanalen. De recordinternational van het Nederlands elftal, die transfervrij was nadat zijn contract bij Galatasaray werd ontbonden, tekent voor een jaar bij les Aiglons. De middenvelder moet nog wel een medische keuring ondergaan.

Sneijder was naar verluidt niet de eerste keus van de club van trainer Lucien Favre. De Fransen aasden eerst op Omar Abdulrahman van Al Ain. De transfer van de 25-jarige aanvallende middenvelder was echter te complex en tijdrovend, waarna Nice zijn pijlen richtte op Sneijder. De routinier zou in Zuid-Frankrijk wel genoegen moeten nemen met een lager salaris ten opzichte van zijn gage in Turkije.

De 33-jarige middenvelder vloog zondag met zijn familie en zaakwaarnemer Guido Albers naar de Côte d'Azur om de laatste plooien met de club glad te strijken. Nice wilde haast maken met de deal, aangezien het maandag een lijst met spelers moet indienen voor de Champions League. Medio augustus wacht het tweeluik met Napoli in de laatste voorronde van het miljardenbal. Sneijder had naar verluidt het liefst voor een half jaar bij Ajax of FC Utrecht getekend, om daarna in de Major League Soccer aan de slag te gaan, maar dat zagen beide clubs niet zitten.

Nice is de vijfde werknemer van Sneijder: in het verleden speelde hij voor Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray. De Oranje-international heeft reeds een imposante clubcarrière achter de rug, met 538 officiële optredens, 136 doelpunten en 134 assists en won in zijn loopbaan onder meer de treble met i Nerazzurri in 2010. Nu gaat Sneijder zijn geluk beproeven bij de club die Ajax uitschakelde in de Champions League.