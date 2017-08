‘Monsterbod van AC Milan van zeventig miljoen en twee spelers afgewezen’

AC Milan versterkte zich met de komst van onder meer Leonardo Bonucci, André Silva, Lucas Biglia en Franck Kessié al heel behoorlijk op de zomerse transfermarkt, maar het is geen geheim dat i Rossoneri nog op zoek zijn naar een nieuwe spits. Namen als Pierre-Emerick Aubameyang, Nikola Kalinic en Zlatan Ibrahimovic passeerden al de revue en de nieuwe eigenaren van Milan lijken bereid om nog een keer diep in de buidel te tasten.

Andrea Belotti is volgens La Gazzetta dello Sport namelijk het voornaamste doelwit van de Milanese dadendrang. De roze sportkrant meldt zondag dat Torino een monsterbod uit Lombardije heeft afgewezen. Milan heeft naar verluidt zeventig miljoen euro plus de diensten van M’Baye Niang en Gabriel Paletta over voor de komst van de 23-jarige spits.

Belotti heeft in zijn contract bij il Toro echter een transferclausule van honderd miljoen euro staan en voorzitter Urbano Cairo lijkt vastbesloten om zijn poot stijf te houden. Manchester United en Chelsea werden voordat zij voor respectievelijk Romelu Lukaku en Álvaro Morata kozen ook in verband gebracht met de Italiaan, maar keken uiteindelijk toch verder.

Als Belotti wel naar Milan komt wordt hij na Bonucci, Silva, Biglia, Kessié, Andrea Conti, Hakan Calhanoglu, Ricardo Rodríguez, Mateo Musacchio, Fabio Borini en Antonio Donnarumma aanwinst nummer elf voor de ploeg van Vincenzo Montella. Milan eindigde vorig seizoen nog op de zesde plaats in de Serie A en heeft zijn vizier voor aankomend seizoen gericht op minimaal plaatsing voor de Champions League.