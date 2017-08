Dortmund weigert zelfs 100 miljoen euro: ‘Ik herinner me Kevin De Bruyne’

Borussia Dortmund heeft niet de intentie om Ousmane Dembélé al na een seizoen te laten gaan. De twintigjarige aanvaller uit Frankrijk wordt nadrukkelijk in verband gebracht met Barcelona, dat afgelopen week Neymar voor 222 miljoen euro aan Paris Saint-Germain kwijtraakte. Spaanse media verzekeren dat de Catalanen achter de schermen een bod van liefst honderd miljoen euro op Dembélé aan het voorbereiden zijn.

"Dat is hoe dan ook niet voldoende", zo verzekerde algemeen directeur Hans-Joachim Watzke rondom het Super Cup-duel met Bayern München, dat na strafschoppen verloren ging. Dembélé liet onlangs weten dat hij zich gevleid voelde door de belangstelling van Barcelona, dat een jaar geleden ook al interesse had. De Frans A-international ging uiteindelijk van Stade Rennes naar Borussia Dortmund, waar hij in zijn eerste seizoen een formidabele indruk heeft achtergelaten: 50 duels, 11 goals en 18 assists.

Watzke ziet geen reden om Dembélé te laten gaan en verwijst naar Kevin De Bruyne die in de zomer van 2014 voor 74 miljoen euro van VfL Wolfsburg naar Manchester City ging. "Ik herinner me De Bruyne. De duurste Bundesliga-transfer. Nu we enkele jaren verder zijn kun je zien dat het niet de beste transfer was. Wolfsburg verloor veel kwaliteit. Ik denk dat we wel duidelijk hebben gemaakt dat Ousmane bij ons blijft", zo stelde de sportbestuurder van die Borussen. De onlangs twintig jaaer geworden aanvaller heeft nog een contract tot medio 2021.