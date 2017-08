Fräser neemt Büttner niets kwalijk: ‘Dat hebben we niet goed gecommuniceerd’

Henk Fräser baalde van de verloren strijd van Vitesse tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. De Arnhemmers dolven het onderspit in de noodzakelijke strafschoppenserie, nadat de reguliere speeltijd in 1-1 was geëindigd. "Soms verlies je terecht, soms minder terecht en soms na een loterij. Dat was nu het geval", zo verzekerde Fräser in gesprek met FOX Sports.

"Feyenoord begon uitstekend aan wedstrijd. Wij deden wat dingen minder, maar dat dwong Feyenoord ook af'', vond Fräser. "In de tweede periode van de eerste helft deden we het al beter. In de tweede helft kregen we De Kuip soms zelfs stil. Toen hebben we ook meer lef getoond.'' Fräser nam het Alexander Büttner naar eigen zeggen niet kwalijk dat hij na een uur spelen een strafschop nam terwijl hij niet als eerste op de lijst stond. De linkspoot maakte vanaf elf meter de openingsgoal van Jens Toornstra ongedaan.

"Dat hebben wij als technische staf niet goed gecommuniceerd'', verzekerde Fräser. Volgens Büttner zelf heeft hij niets meegekregen van de discussies op de bank van Vitesse en op het veld toen hij zich meldde bij de penaltystip. "Ik kende het lijstje wel, ik voelde me goed. Ik zag de bal en ging er achter staan. Ik wist wel zeker dat ik hem ging nemen, gelukkig scoorde ik."