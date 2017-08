Bosz moet Duitse Super Cup na spektakelstuk aan Bayern laten

Peter Bosz is zijn eerste prijs als trainer van Borussia Dortmund op een haar na misgelopen. De deze zomer van Ajax overgekomen oefenmeester leek zaterdagavond in het eigen Signal Iduna Park lang op weg naar de zege tegen Bayern München, maar zag zijn elftal in de absolute slotfase toch nog de gelijkmaker (2-2) incasseren. In de beslissende strafschoppenserie trok Bayern uiteindelijk aan het langste eind.

Bosz had sterspeler Mario Götze op het laatste moment zien afhaken met een rugblessure, maar hij beleefde desalniettemin een droomstart met zijn elftal. Javi Martínez slaagde er na een klein kwartier spelen niet in een eenvoudige terugspeelbal van Arturo Vidal onder controle te krijgen, waarna Christian Pulisic alleen op het doel van Sven Ulreich afkon. Het Amerikaanse wonderkind bleef koel oog in oog met de sluitpost en hielp de thuisploeg zo aan een vroege voorsprong.

De voorsprong was gezien het furieuze begin van Dortmund verdiend te noemen, maar Bayern stelde vrijwel onmiddellijk orde op zaken. Doordat de buitenspelval op onjuiste wijze openklapte in de defensie van die Borussen kon Rafinha over de rechterflank aan de wandel met het leder. De verdediger had vervolgens een perfecte voorzet in huis op Robert Lewandowski, die van dichtbij simpel kon scoren: 1-1. Beide ploegen kregen in het restant van de eerste helft diverse mogelijkheden op een tweede treffer, al was de grootste kans voor Thomas Müller. Zijn kopbal na ruim een half uur belandde op de paal.

Nadat Bayern het eerste bedrijf was geëindigd als bovenliggende partij, zag Bosz zijn ploeg na de onderbreking sterk uit de kleedkamer komen. Gonzalo Castro was na ruim een uur spelen dicht bij de 2-1 na een sterke individuele actie van Ousmane Dembélé, maar de middenvelder miste de bal op een haar na. Aan de andere kant kreeg Lewandowski halverwege de tweede helft een uitgelezen mogelijkheid om het bezoek aan de leiding te brengen, luttele seconden voordat Dortmund aan de andere kant uiteindelijk zou toeslaan.

De Poolse doelpuntenmaker kon in het strafschopgebied van Dortmund uithalen, maar opteerde in plaats daarvan voor een voorzet. Die werd onderschept door Lukasz Piszczek, waarna de manschappen van Bosz een razendsnelle counter opzetten. Dembélé had vervolgens een intelligente steekpass in huis op Pierre-Emerick Aubameyang, die met een fraai wippertje voor de 2-1 zorgde. Dortmund leek de zege daarmee veilig te stellen, maar de thuisploeg moest twee minuten voor tijd opnieuw een gelijkmaker toestaan. Piszczek scoorde in eigen doel, nadat een vrije trap een hachelijke situatie voor het doel van Roman Bürki had veroorzaakt. In de beslissende strafschoppenserie misten Sebastian Rode en Marc Bartra vanaf elf meter namens Dortmund, waardoor Bayern aan de haal ging met de Super Cup.