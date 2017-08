‘Kylian heeft veel aanbiedingen, maar hij heeft nooit gezegd weg te willen'

Het wordt voor AS Monaco een zware klus om de selectie deze maand intact te houden. Aan sterspelers als Kylian Mbappé, Thomas Lemar en Fabinho wordt getrokken, weet Leonardo Jardim. De trainer van de regerend Ligue 1-kampioen erkent dat het soms onmogelijk is om de belangrijkste spelers binnenboord te houden.

Mbappé kwam vrijdag in actie tijdens de seizoensouverture van Monaco tegen Toulouse. Een kwartier voor tijd viel de jonge aanvalsleider geblesseerd uit, maar Jardim verwacht hem 'binnen twee à drie dagen' weer op volle kracht. Een transfer is daardoor nog steeds mogelijk. "Het is belangrijk om de spelers te behouden die vorig seizoen van grote waarde waren, maar de afgelopen jaren is gebleken dat het niet altijd mogelijk is. Daarom willen we werken met de spelers die nog steeds hier zijn als de transfermarkt ten einde is."

De achttienjarige Mbappé wordt in verband gebracht met clubs als Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Barcelona. Hij maakte vorig seizoen indruk op de internationale top, maar is momenteel minder in vorm. "Hij heeft nog niet gescoord in de voorbereiding, maar hij werkt hard om het tij te keren. Dat geldt niet alleen voor hem, maar voor alle jonge spelers die vorig seizoen fantastisch hebben gespeeld. Fabinho, Thomas Lemar, Kylian... Ze weten dat het belangrijkste datgene is wat op het veld gebeurt."

Vicevoorzitter Vadim Vasilyev ontkent in de Franse media de berichtgeving dat Mbappé een officieel transferverzoek zou hebben ingediend. "We zijn nog altijd in gesprek met Kylian, maar hij heeft nooit de wens uitgesproken om te vertrekken", benadrukt de bestuurder. "Hij heeft veel aanbiedingen op zak en het wordt zijn beslissing, maar ik hoop dat hij blijft." Het contract van het toptalent loopt nog twee jaar door.