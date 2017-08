Real Madrid levert zes van de twaalf genomineerden bij CL-awards

De UEFA heeft vrijdag de genomineerden voor de prijzen keeper, verdediger, middenvelder en aanvaller van het afgelopen Champions League-seizoen bekendgemaakt. Per linie zijn in totaal drie spelers geselecteerd. Real Madrid, winnaar van het toernooi, is hofleverancier met liefst zes van de twaalf genomineerde spelers. De winnaars worden op 24 augustus bekend tijdens de loting voor de groepsfase van de Champions League voor het komende seizoen.

Op basis van stemmen van de 32 trainers van de deelnemende clubs van vorig seizoen en 55 journalisten, werden per linie drie spelers geselecteerd. Naast zes spelers van Real Madrid leveren Juventus (drie), Barcelona (één), Atlético Madrid (één) en Bayern München (één) de andere genomineerden. Tijdens de loting voor de groepsfase van het seizoen 2017/18 worden ook de Speler en Speelster van het toernooi bekend. De nominaties voor deze titels worden bekend op 15 augustus.

Keeper van het Toernooi: Manuel Neuer (Bayern München), Jan Oblak (Atlético Madrid), Gianluigi Buffon (Juventus)

Verdediger van het Toernooi: Sergio Ramos (Real Madrid), Marcelo (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Juventus, nu AC Milan)

Middenvelder van het Toernooi: Casemiro (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid)

Aanvaller van het Toernooi: Paulo Dybala (Juventus), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Lionel Messi (Barcelona)