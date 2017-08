Ajax en FC Utrecht zien lijst met mogelijke tegenstanders slinken

Ajax en FC Utrecht weten welke zes tegenstanders er zijn overgebleven om in de play-offs van de Europa League aan gekoppeld te worden. De club uit Amsterdam geniet een geplaatste status, terwijl FC Utrecht deze status niet heeft en dus waarschijnlijk aan een op papier sterkere tegenstander zal gekoppeld worden. De loting is om 13.00 uur in het Zwitserse Nyon.

Rosenborg BK (Nor), FC Oleksandriya (Oek), Skënderbeu Korçë (Alb), Rheindorf Altach (Oos), FK Vardar (Mac) of Süduva Marijampolè (Lit) is de tegenstander waar Ajax rekening mee moet houden. Het team van Marcel Keizer strandde woensdag in de derde voorronde van de Champions League, waarin OGC Nice een maatje te groot was.

Partizan Belgrado (Ser), Olympique Marseille (Fra), PAOK Saloniki (Gri), Legia Warschau (Pol), Viktoria Plzen (Tsj) of Zenit Sint-Petersburg (Rus) is de mogelijk opponent van FC Utrecht, dat er al twee voorrondes op heeft zitten. Het team van Erik ten Hag was eerder te sterk voor Valletta FC en Lech Poznan.